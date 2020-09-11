"Мы не хотим эскалации": Зеленский с главой ОБСЕ обсудил обострение на Донбассе

Эди Рама в свою очередь поддержал шаги Зеленского в стремлении Украины к миру

Президент Владимир Зеленский ранее уже встречался с главой ОБСЕ Эди Рамой, а сегодня с ним созвонился, чтобы обсудить недавнее обострение на Донбассе. Они обсудили важные моменты в урегулировании конфликта в рамках "нормандского формата". Об этом сообщает Офис главы государства.

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Президент проинформировал главу ОБСЕ (который еще и является премьер-министром Албании) о нарушении боевиками перемирия, в частности, рассказал об обстрелах 6 и 10 сентября.

"Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НВФ мы уже понесли потери – погиб один военный ВСУ, один был ранен", – сказал Зеленский.

Эди Рама в свою очередь поддержал стремления Украины к миру. Он назвал шаги Зеленского в этом направлении очень мужественными.

В этом контексте собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию. Зеленский напомнил, что мандат ОБСЕ действует не только на Донбассе, поэтому рассчитывает, что будет уделяться внимание и вопросам оккупированного Крыма.

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В завершение разговора Эди Рама пригласил Владимира Зеленского посетить Албанию.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 сентября Трехсторонняя контактная группа договорилась об инспекции украинских позиций в районе населенного пункта Шумы, поскольку боевики обвиняли украинскую сторону в укреплении позиций, что было запрещено прежними договоренностями. Однако инспекция так и не была проведена из-за новых требований врага и очередного обстрела. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина не пойдет на новые условия боевиков.

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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