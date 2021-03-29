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Москва за этим следит: Яценюк рассказал о новой угрозе внутри Украины

29 марта, 15:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В некоторых регионах уже чуть ли не отдельные минидержавы появляются

Сейчас в Украине формируется влиятельный класс региональных олигархов, которые уже чувствуют себя как владельцы территорий. Можно говорить, что началась феодализация, которой может воспользоваться Москва. Об этом сказал в интервью Liga.net премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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"У них там медиа, и прокурор свой, судья, правоохранители, депутаты, мэры, главы администраций, свои таможенники. Своя минидержава. Это очень угрожающая тенденция", – сказал он.

По его словам, в Москве пристально отслеживают эти процессы и точно их подогревают.

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"Уже проходит скрытая федерализация, или корректнее – феодализация. "Наверху" велосипед "Слуги народа" вроде бы еще катится. Власть по инерции крутит педали: как только она прекратит – велосипед упадет. "Внизу", на местах, тем временем делят активы, ресурсы, недра, влияние. Еще играют на идеологических различиях", – считает Арсений Яценюк.

Как уже рассказывал Яценюк, главная проблема нынешнего госуправления – отсутствие системы. Политический истеблишмент страны превратился в заложников собственного рейтинга, считает экс-премьер.

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Арсений Яценюк олигархи
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