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Москва за цим стежить: Яценюк розповів про нову загрозу всередині України

29 березня, 15:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У деяких регіонах уже мало не окремі мінідержави з'являються

Зараз в Україні формується впливовий клас регіональних олігархів, які вже відчувають себе як власники територій. Можна говорити, що почалася феодалізація, якою може скористатися Москва. Про це сказав в інтерв'ю Liga.net прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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"У них там медіа, і прокурор свій, суддя, правоохоронці, депутати, мери, голови адміністрацій, свої митники. Своя мінідержава. Це дуже загрозлива тенденція", – сказав він.

За його словами, у Москві пильно відстежують ці процеси і точно їх підігрівають.

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"Уже проходить прихована федералізація, або коректніше – феодалізація. "Нагорі" велосипед "Слуги народу" ніби ще котиться. Влада за інерцією крутить педалі: як тільки вона припинить – ровер впаде. "Внизу", на місцях тим часом ділять активи, ресурси, надра, вплив. Ще й грають на ідеологічних розбіжностях", – вважає Арсеній Яценюк.

Як уже розповідав Яценюк, головна проблема нинішнього держуправління – відсутність системи. Політичний істеблішмент країни перетворився на заручників власного рейтингу, вважає експрем'єр.

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Арсеній Яценюк олігархи
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