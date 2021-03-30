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Могут работать в интересах украинцев: Зеленский похвалил Раду

30 марта, 20:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президента приятно впечатлила сегодняшняя работа парламента

Заседание Верховной Рады 30 марта было успешным и результативным – нардепы приняли ряд важных законопроектов для граждан и бизнеса.

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Об этом заявил в этот же день президент Украины Владимир Зеленский.

Он отдельно отметил принятие во втором чтении закона о цифровых паспортах, юридически приравнивающего к обычным паспортам цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении "Дія".

"Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и стоит гордиться. Развиваем "государство в смартфоне", – сказал по этому поводу Зеленский.

Кроме того, был принят за основу и в целом предложенный президентом законопроект о финансовой поддержке предпринимателей во время карантина в красных зонах. Благодаря этой инициативе ФЛП и наемные работники, деятельность которых ограничил локдаун, гарантированно получат 8 тыс. грн из государственного бюджета.

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Также Зеленский приветствовал принятие за основу пакета законопроектов о "налоговой амнистии", в том числе и предложенный им проект закона о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го. При этом лицам придется однократно уплатить сбор:

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  • 5% – для активов, размещенных на счетах украинских банков;
  • 9% – для размещенных за рубежом;
  • 2,5% – от стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Президент считает это важным шагом к детенизации экономики Украины.

Также он отметил важность принятых законопроектов о бюджетном финансировании Министерства аграрной политики и отмене карантинного моратория на приватизацию. Это даст возможность привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и базу для налогообложения.

"Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун", – подчеркнул Зеленский.

А о сегодняшней драке в Раде смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня
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приватизация Верховная Рада Владимир Зеленский детенизация налоговая амнистия е-паспорт

Источник: Сегодня

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