Можуть працювати в інтересах українців: Зеленський похвалив Раду

Засідання Верховної Ради 30 березня було успішним і результативним – нардепи прийняли низку важливих законопроєктів для громадян і бізнесу.

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Про це цього самого дня заявив президент України Володимир Зеленський.

Він окремо зазначив прийняття у другому читанні закону про цифрові паспорти, що юридично прирівнює до звичайних паспортів цифровий біометричний закордонний паспорт та ID-карту в мобільному додатку "Дія".

"Це значно спростить життя громадянам і дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави. До того ж цифрові паспорти значно безпечніші й комфортніші, ніж паперові. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна та варто пишатися. Розбудовуємо "державу у смартфоні", – сказав з цього приводу Зеленський.

Крім того, був прийнятий за основу і в цілому запропонований президентом законопроєкт про фінансову підтримку підприємцям під час карантину в "червоних зонах". Завдяки цій ініціативі ФОП і наймані працівники, діяльність яких обмежив локдаун, гарантовано отримають 8 тис. грн з державного бюджету.

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Також Зеленський вітав прийняття за основу пакета законопроєктів про "податкової амністії", зокрема запропонований ним проєкт закону про добровільне декларування активів фізичних осіб з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022-го. При цьому особам доведеться одноразово сплатити збір:

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5% – для активів, розміщених на рахунках українських банків;

9% – для розміщених за кордоном;

2,5% – від вартості держоблігацій, придбаних в період від 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.

Президент вважає це важливим кроком до детінізації економіки України.

Також він наголосив на важливості прийнятих законопроєктів про бюджетне фінансування Міністерства аграрної політики та скасування карантинного мораторію на приватизацію. Це дасть можливість залучити інвестиції, створити нові робочі місця і базу для оподаткування.

"Верховна Рада показала, що може працювати в інтересах громадян і заради зміцнення нашої держави навіть в таких складних умовах, як пандемія і локдаун", – підкреслив Зеленський.

А про сьогоднішню бійку в Раді дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

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