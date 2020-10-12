Мирное соглашение с Путиным: в Кремле отреагировали на слова Зеленского

В Кремле прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского, что он сможет договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков только уточнил, что вопрос Крыма закрыт.

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Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.

Он предупредил украинскую власть, что вопрос оккупированного полуострова даже обсуждать не собираются.

"Главное урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами. Но вы знаете, что Россия прикладывала и будет прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему юго-востока", – сказал Песков.

А в ответ на вопрос, предполагает ли такое возможное "мирное соглашение" возврат Украине оккупированных районов Донбасса и контроля над границей, он посоветовал читать Минские соглашения.

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Отметим, что "усилия" России в урегулировании на Донбассе обернулись для Украины тысячами смертей и разрушениями. При этом Москва отказывается выполнять даже первые пункты "Минска" – прекращение огня и вывод войск. На фронте, несмотря на перемирие, контролируемые Кремлем боевики продолжают провокационные обстрелы.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью BBC Украина Зеленского спросили, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернет Украине все захваченные территории, включая Крым, президент ответил: "Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины".

Также недавно Зеленский рассказывал, что, если не будет прямого диалога с Путиным – войну на Донбассе не остановить. президенты Украины и России благодаря своим переговорам достигли прогресса в сложных вопросах, отметил он.

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