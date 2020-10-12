Українська
$ 28,21
33,28
  1. Новости политики

Мирное соглашение с Путиным: в Кремле отреагировали на слова Зеленского

12 октября, 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Песков объяснил, какие захваченные территории Москва точно не собирается возвращать Украине

В Кремле прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского, что он сможет договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков только уточнил, что вопрос Крыма закрыт.

Реклама

Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.

Он предупредил украинскую власть, что вопрос оккупированного полуострова даже обсуждать не собираются.

"Главное урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами. Но вы знаете, что Россия прикладывала и будет прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему юго-востока", – сказал Песков.

А в ответ на вопрос, предполагает ли такое возможное "мирное соглашение" возврат Украине оккупированных районов Донбасса и контроля над границей, он посоветовал читать Минские соглашения.

В тренде
Уникальность белорусского протеста. Какими плакатами в соцсетях призывают к восстанию
Реклама

Отметим, что "усилия" России в урегулировании на Донбассе обернулись для Украины тысячами смертей и разрушениями. При этом Москва отказывается выполнять даже первые пункты "Минска" – прекращение огня и вывод войск. На фронте, несмотря на перемирие, контролируемые Кремлем боевики продолжают провокационные обстрелы.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью BBC Украина Зеленского спросили, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернет Украине все захваченные территории, включая Крым, президент ответил: "Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины".

Также недавно Зеленский рассказывал, что, если не будет прямого диалога с Путиным – войну на Донбассе не остановить. президенты Украины и России благодаря своим переговорам достигли прогресса в сложных вопросах, отметил он.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Суд стал на сторону Зеленского по иску мэра Черкасс
Суд стал на сторону Зеленского по иску мэра ЧеркассПолитика
Зеленский понравился британцам: в ОПУ рассказали о реакции местных СМИ
Зеленский понравился британцам: в ОПУ рассказали о реакции местных СМИПолитика
Российская вакцина для украинцев: в
Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова КачурыПолитика
Место Вакарчука в Раде занял актер Шараскин – ЦИК
Место Вакарчука в Раде занял актер Шараскин – ЦИКУкраина
Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видео
Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видеоПолитика
Уникальность белорусского протеста. Какими плакатами в соцсетях призывают к восстанию
Уникальность белорусского протеста. Какими плакатами в соцсетях призывают к восстаниюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять