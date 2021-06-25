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МИД вызвал "на ковер" послов Франции и Германии из-за Меркель и Макрона

25 июня 2021 21:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Дипломатам двух европейских стран пришлось объясняться из-за предложенной на Евросаммите идеи возобновить встречи ЕС с руководством России

После того, как канцлер Германии и президент Франции пытались склонить Евросоюз к возобновлению саммитов с президентом России, в Министерство иностранных дел Украины вызвали послов этих стран.

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Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", – отметили дипломаты.

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Немецкий и французский послы настаивают на том, что идею с саммитом озвучили только для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Евросовета 24 июня.

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К тому же, в конечном итоге данную инициативу лидеры стран-членов ЕС не поддержали.

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"Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины, продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства", – отметили в МИД.

В будущем перед направлением подобных вопросов их будут обсуждать с Украиной.

Напомним, что на недавнем саммите ЕС Германия предложила восстановить формат переговоров с Россией на наивысшем уровне, который был прерван после незаконной оккупации Крыма в 2014 году. Ее поддержала Франция. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от этих стран объяснений.

О чем еще говорят в Украине и мире 25 июня, смотрите в видеосюжете:

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