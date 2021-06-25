МЗС викликав "на килим" послів Франції та Німеччини через Меркель і Макрона

Дипломатам двох європейських країн довелося пояснюватися через запропоновану на Євросаміті ідею відновити зустрічі ЄС з керівництвом Росії

Після того, як канцлерка Німеччини та президент Франції намагалися схилити Євросоюз до відновлення самітів з президентом Росії, в Міністерство закордонних справ України викликали послів цих країн.

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Про це повідомили в прес-службі МЗС.

"Така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей" , – зазначили дипломати.

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Німецький і французький посли наполягають на тому, що ідею з самітом озвучили лише для обговорення в контексті розгляду стратегії ЄС стосовно Росії на засіданні Євроради 24 червня.

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До того ж, в кінцевому підсумку дану ініціативу лідери країн-членів ЄС не підтримали.

"Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінним друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави", – зазначили в МЗС.

В майбутньому перед направленням подібних питань їх обговорюватимуть з Україною.

Нагадаємо, що на нещодавньому саміті ЄС Німеччина запропонувала відновити формат переговорів з Росією на найвищому рівні, який був перерваний після незаконної окупації Криму в 2014 році. Її підтримала Франція. Глава МЗС України Дмитро Кулеба зажадав від цих країн пояснень.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дивіться у відеосюжеті: