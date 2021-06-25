Русский
$ 27,46
32,79
  1. Влада

МЗС викликав "на килим" послів Франції та Німеччини через Меркель і Макрона

25 червня 2021 21:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дипломатам двох європейських країн довелося пояснюватися через запропоновану на Євросаміті ідею відновити зустрічі ЄС з керівництвом Росії

Після того, як канцлерка Німеччини та президент Франції намагалися схилити Євросоюз до відновлення самітів з президентом Росії, в Міністерство закордонних справ України викликали послів цих країн.

Реклама

Про це повідомили в прес-службі МЗС.

"Така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей" , – зазначили дипломати.

Читайте також: Меркель пояснила, навіщо хотіла покликати Путіна на саміт ЄС

Німецький і французький посли наполягають на тому, що ідею з самітом озвучили лише для обговорення в контексті розгляду стратегії ЄС стосовно Росії на засіданні Євроради 24 червня.

Реклама

До того ж, в кінцевому підсумку дану ініціативу лідери країн-членів ЄС не підтримали.

Не пропусти!
Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта

"Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінним друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави", – зазначили в МЗС.

В майбутньому перед направленням подібних питань їх обговорюватимуть з Україною.

Нагадаємо, що на нещодавньому саміті ЄС Німеччина запропонувала відновити формат переговорів з Росією на найвищому рівні, який був перерваний після незаконної окупації Криму в 2014 році. Її підтримала Франція. Глава МЗС України Дмитро Кулеба зажадав від цих країн пояснень.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у Росії
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у РосіїВлада
ЄС виступив із заявою щодо Донбасу і нових санкцій проти Росії
ЄС виступив із заявою щодо Донбасу і нових санкцій проти РосіїВлада
Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та Німеччини
Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та НімеччиниВлада
"Маски-шоу" навіть у тещі: у Медведчука знову проводять обшуки (оновлено)Влада
Обстріл британського корабля Defender біля берегів Криму – що це було насправді?
Обстріл британського корабля Defender біля берегів Криму – що це було насправді?Влада
Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умову
Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умовуВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти