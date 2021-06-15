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МИД уже работает: Украина может убедить новое правительство ФРГ дать ей оружие

15 июня 2021 2:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В сентябре 2021 года в Германии запланированы очередные парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Нынешнее правительство Германии, которое отказывается предоставлять Украине оружие, не изменит своей позиции, но украинский МИД уже работает по этому вопросу в ожидании смены правительства в ФРГ после парламентских выборов нынешней осенью.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Глава МИД напомнил, что в сентябре 2021 года в Германии запланированы очередные парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство, и в Украине надеются, что у него будет другое мнение о предоставлении оружия Украине.

"Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в конце сентября в Германии будет новое правительство. И мы уже работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу", – утверждает Кулеба.

Напомним, в начале июня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского.

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В то же время сопредседатель немецкой Партии зеленых Роберт Хабек считает, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений, учитывая действия России на Донбассе.

О чем еще говорили в Украине и мире 14 июня, смотрите в выпуске новостей "Сегодня".

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