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МЗС вже працює: Україна може переконати новий уряд ФРН дати їй зброю

15 червня 2021 2:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У вересні 2021 року в Німеччині заплановані чергові парламентські вибори, після яких буде сформовано новий уряд

Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Нинішній уряд Німеччини, який відмовляється надавати Україні зброю, не змінить своєї позиції, але українське МЗС вже працює з цього питання в очікуванні зміни уряду в ФРН після парламентських виборів цієї осені.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Глава МЗС нагадав, що у вересні 2021 року в Німеччині заплановані чергові парламентські вибори, після яких буде сформовано новий уряд, і в Україні сподіваються, що у нього буде інша думка про надання зброї Україні.

"Цей уряд вже не змінить своєї позиції. Але вже восени, за результатами виборів, наприкінці вересня в Німеччині буде новий уряд. І ми вже працюємо над тим, щоб новий уряд змінив свою позицію з цього питання", – стверджує Кулеба.

Нагадаємо, на початку червня глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що його країна не буде поставляти зброю Україні, незважаючи на заклики українського президента Володимира Зеленського.

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Водночас співголова німецької Партії зелених Роберт Хабек вважає, що Україні важко відмовити в праві на отримання оборонних озброєнь, зважаючи на дії Росії на Донбасі.

Про що ще говорили в Україні та світі 14 червня, дивіться у випуску новин "Сьогодні".

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