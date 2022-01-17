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"Марионетка Кремля": США поставили на место "поджигателя Крещатика"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 января, 16:11
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Действия Кремля назвали "неловкой тактикой холодной войны"
Антон Красовский получил ответ от посольства США
Антон Красовский получил ответ от посольства США

В посольстве США в Украине отреагировали на высказывания российского пропагандиста Антона Красовского об Украине — он назвал украинцев "животными" и пообещал публично сжечь Конституцию Украины.

В своем Twitter посольство назвало Красовского одной из марионеток Кремля.

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Ответ посольства

На странице дипломатического учреждения в Twitter опубликовано заявление, в котором говорится:

"Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию Украины, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более удивительной риторике против Украины. Никого не введет в заблуждение эта неловкая тактика холодной войны".

Что сказал Красовский

Ведущий телеканала RT Антон Красовский в своей программе "Антонимы" заявил, что если Украина решить вступить в НАТО, Россия введет на ее территорию войска.

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"Нет. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", – сказал он, скрутив кукиш в камеру.

Также Красовский заявил, что россияне сожгут украинскую Конституцию на Крещатике вместе с самими украинцами.

"Мы отнимем у вас вашу Конституцию! Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами (Красовский обращается к камере) на ваших же огнях, как вы любите! На шинах, на покрышках. Они все побегут к нам. Украинцы, welcome home", – сказал он.

Также Красовский заявлял, что Иосиф Сталин подарил территории Украине и что Львов, который, по его словам, "основан сыном русского князя", также будет частью России.

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Кто такой Антон Красовский

Антон Красовский — российский журналист, телеведущий. Писал статьи для таких изданий как "Коммерсантъ", "Вечерняя Москва", "Независимая газета". Также работал в журналах в Vogue и Harper's Bazaar.

Был соавтором книги Ксении Собчак "Собчак против всех", которая вышла в 2018 году. В книгу вошли интервью обоих авторов.

Летом 2019 года Красовский начал сотрудничество с пропагандистским телеканалом RT. С 1 февраля 2021 года ведет нам свою авторскую программу "Антонимы", которая представляет собой цикл ежедневных интервью с общественными и политическими деятелями.

Помимо Украины, Красовский делал скандальные заявления и о Беларуси. В частности, он заявлял, что Беларусь — это российские губернии, которые следует вернуть. Он также выражал уверенность в том, что большинство белорусов будут рады аннексии их государства Российской Федерацией.

Россия против Украины в НАТО

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил 14 января, что в НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав, но сроки вступления в Альянс пока что не установлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись переговоры на ту же тему между США и РФ.

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