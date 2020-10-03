Ляшко жестко прокомментировал подкуп избирателей на Черниговщине

Вместо того, чтобы работать на благо молодежи, чиновник организовывает схемы подкупа, говорит политик

Начальнику Бахмачского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Бахмачской РГА грозит до семи лет тюрьмы за попытку подкупа избирателей на 208-м мажоритарном округе в Черниговской области.

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Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Вместо того, чтобы для молодежи делать – чтобы спортзалы были, чтобы по наливайкам молодежь не ходила, что делает начальник отдела? Организовывает схемы подкупа людей. Семь лет тюрьмы. То есть чиновник, который находится на госслужбе, занимается подкупами, занимается преступлениями и скрывается за должностью", – заявил "радикал".

"Полиция – молодцы", – добавил он.

Ранее пресс-секретарь областной полиции Юлия Ковтун заявила, что правоохранителям известно, кто создавал "сетку" подкупа.

Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что по делу о подкупе заведено уголовное производство по ст. 160 УК Украины.

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Также напомним, по данным полиции, мошенники располагали данными пяти тысяч человек, которых они намеревались подкупить.

Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208-му округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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