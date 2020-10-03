Подкуп избирателей в Черниговской области: полиции известно, кто организовал "сетку"

Полиция устанавливает все обстоятельства дела о попытке подкупа избирателей на 208-м мажоритарном округе в Бахмаче Черниговской области.

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Об этом пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Все детали мы пока не можем разглашать, но могу сказать, что полиции известно, кто с кем работал, кто пытался быть вовлеченным в подкуп избирателей. И у нас есть полностью разложенная "сетка", кто с кем работал и в какой последовательности это происходило", – рассказала она.

По ее словам, у полиции достаточно доказательств и она будет реагировать на все такие нарушения, независимо от политической силы.

Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что по делу о подкупе заведено уголовное производство по ст. 160 УК Украины.

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Также напомним, по данным полиции, мошенники располагали данными пяти тысяч человек, которых они намеревались подкупить.

Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208-му округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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