Подкуп избирателей в Черниговской области: полиции известно, кто организовал "сетку"

Полиция устанавливает все обстоятельства дела о попытке подкупа избирателей на 208-м мажоритарном округе в Бахмаче Черниговской области.
Об этом пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
"Все детали мы пока не можем разглашать, но могу сказать, что полиции известно, кто с кем работал, кто пытался быть вовлеченным в подкуп избирателей. И у нас есть полностью разложенная "сетка", кто с кем работал и в какой последовательности это происходило", – рассказала она.
По ее словам, у полиции достаточно доказательств и она будет реагировать на все такие нарушения, независимо от политической силы.
Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что по делу о подкупе заведено уголовное производство по ст. 160 УК Украины.
Также напомним, по данным полиции, мошенники располагали данными пяти тысяч человек, которых они намеревались подкупить.
Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208-му округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк