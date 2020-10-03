Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости политики

Подкуп избирателей в Черниговской области: полиции известно, кто организовал "сетку"

3 октября, 14:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На скандальном 208-м округе идет серьезная борьба за голоса избирателей

Полиция устанавливает все обстоятельства дела о попытке подкупа избирателей на 208-м мажоритарном округе в Бахмаче Черниговской области.

Реклама

Об этом пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Все детали мы пока не можем разглашать, но могу сказать, что полиции известно, кто с кем работал, кто пытался быть вовлеченным в подкуп избирателей. И у нас есть полностью разложенная "сетка", кто с кем работал и в какой последовательности это происходило", – рассказала она.

По ее словам, у полиции достаточно доказательств и она будет реагировать на все такие нарушения, независимо от политической силы.

Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что по делу о подкупе заведено уголовное производство по ст. 160 УК Украины.

Реклама

Также напомним, по данным полиции, мошенники располагали данными пяти тысяч человек, которых они намеревались подкупить.

Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208-му округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Черниговская область подкуп избирателей местные выборы выборы 2020 Бахмач

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета (видео)
Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета (видео)Политика
Аваков: Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану
Аваков: Украина не будет оказывать военную помощь АзербайджануПолитика
В ЦИК назвали главную проблему на местных выборах
В ЦИК назвали главную проблему на местных выборахПолитика
У Зеленского прокомментировали гибель сотрудницы посольства США
У Зеленского прокомментировали гибель сотрудницы посольства СШАПолитика
В Минске обиделись, что Киев не считает Лукашенко президентом: заявление посольства
В Минске обиделись, что Киев не считает Лукашенко президентом: заявление посольстваПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять