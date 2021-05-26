Лукашенко – угроза мировой безопасности: Рада готовит обращение к ООН

Украинские депутаты требуют наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к Западу с просьбой признать режим непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой международной безопасности и наказать его санкциями за "захват" самолета Ryanair.
Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
Депутаты подготовили обращение к:
- Организации Объединенных Наций;
- Европейской комиссии;
- Европейскому парламенту;
- Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Парламентской ассамблее ОБСЕ;
- Парламентской ассамблее НАТО;
- правительствам и парламентам стран мира.
Один из авторов документа нардеп Ирина Фриз отметила, что депутаты будут просить у Запада наказания для Лукашенко.
"Зарегистрировала с коллегами из разных фракций постановление, в котором предлагаем парламентам стран мира признать режим Лукашенко угрозой безопасности, применить санкции к нему и окружению", – написала она в Facebook.
Как сообщали новости "Сегодня", президент США Джо Байден уже заявил, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair находится в процессе рассмотрения. А вот Великобритания уже ввела санкции против Беларуси.
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