Лукашенко – угроза мировой безопасности: Рада готовит обращение к ООН

Пока Запад ограничивается лишь запретом авиасообщения, но последствия для Минска могут быть куда хуже

Украинские депутаты требуют наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к Западу с просьбой признать режим непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой международной безопасности и наказать его санкциями за "захват" самолета Ryanair.

Реклама

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Депутаты подготовили обращение к:

Организации Объединенных Наций;

Европейской комиссии;

Европейскому парламенту;

Парламентской ассамблее Совета Европы;

Парламентской ассамблее ОБСЕ;

Парламентской ассамблее НАТО;

правительствам и парламентам стран мира.

Один из авторов документа нардеп Ирина Фриз отметила, что депутаты будут просить у Запада наказания для Лукашенко.

"Зарегистрировала с коллегами из разных фракций постановление, в котором предлагаем парламентам стран мира признать режим Лукашенко угрозой безопасности, применить санкции к нему и окружению", – написала она в Facebook.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", президент США Джо Байден уже заявил, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair находится в процессе рассмотрения. А вот Великобритания уже ввела санкции против Беларуси.

Читайте также подробнее, как европейские политики отреагировали на скандал.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске