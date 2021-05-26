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Лукашенко – угроза мировой безопасности: Рада готовит обращение к ООН

26 мая, 14:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока Запад ограничивается лишь запретом авиасообщения, но последствия для Минска могут быть куда хуже

Украинские депутаты требуют наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Украинские депутаты требуют наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к Западу с просьбой признать режим непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой международной безопасности и наказать его санкциями за "захват" самолета Ryanair.

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Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Депутаты подготовили обращение к:

  • Организации Объединенных Наций;
  • Европейской комиссии;
  • Европейскому парламенту;
  • Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Парламентской ассамблее ОБСЕ;
  • Парламентской ассамблее НАТО;
  • правительствам и парламентам стран мира.

Один из авторов документа нардеп Ирина Фриз отметила, что депутаты будут просить у Запада наказания для Лукашенко.

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"Зарегистрировала с коллегами из разных фракций постановление, в котором предлагаем парламентам стран мира признать режим Лукашенко угрозой безопасности, применить санкции к нему и окружению", – написала она в Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент США Джо Байден уже заявил, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair находится в процессе рассмотрения. А вот Великобритания уже ввела санкции против Беларуси.

Читайте также подробнее, как европейские политики отреагировали на скандал.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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