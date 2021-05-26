Лукашенко – загроза світовій безпеці: Рада готує звернення до ООН

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Українські депутати вимагають покарання для Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звернення до Заходу з проханням визнати режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці і покарати його санкціями за "захоплення" літака Ryanair.

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Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

Депутати підготували звернення до:

Організації Об'єднаних Націй;

Європейської комісії;

Європейського парламенту;

Парламентської асамблеї Ради Європи;

Парламентської асамблеї ОБСЄ;

Парламентської асамблеї НАТО;

урядів і парламентів країн світу.

Один з авторів документа нардеп Ірина Фриз зазначила, що депутати проситимуть у Заходу покарання для Лукашенка.

"Зареєстрували з колегами з різних фракцій постанову, в якій пропонуємо парламентам країн світу визнати режим Лукашенка загрозою безпеці, застосувати санкції до нього та оточення", – написала вона в Facebook.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", президент США Джо Байден вже заявив, що питання про розробку санкцій стосовно влади Білорусі через примусову посадку літака Ryanair перебуває у процесі розгляду. А от Велика Британія вже ввела санкції проти Білорусі.

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