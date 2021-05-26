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Лукашенко – загроза світовій безпеці: Рада готує звернення до ООН

26 травня, 14:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поки Захід обмежується лише забороною авіасполучення, але наслідки для Мінська можуть бути куди гіршими

Українські депутати вимагають покарання для Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Українські депутати вимагають покарання для Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звернення до Заходу з проханням визнати режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці і покарати його санкціями за "захоплення" літака Ryanair.

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Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

Депутати підготували звернення до:

  • Організації Об'єднаних Націй;
  • Європейської комісії;
  • Європейського парламенту;
  • Парламентської асамблеї Ради Європи;
  • Парламентської асамблеї ОБСЄ;
  • Парламентської асамблеї НАТО;
  • урядів і парламентів країн світу.

Один з авторів документа нардеп Ірина Фриз зазначила, що депутати проситимуть у Заходу покарання для Лукашенка.

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"Зареєстрували з колегами з різних фракцій постанову, в якій пропонуємо парламентам країн світу визнати режим Лукашенка загрозою безпеці, застосувати санкції до нього та оточення", – написала вона в Facebook.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", президент США Джо Байден вже заявив, що питання про розробку санкцій стосовно влади Білорусі через примусову посадку літака Ryanair перебуває у процесі розгляду. А от Велика Британія вже ввела санкції проти Білорусі.

Читайте також детальніше, як європейські політики відреагували на скандал.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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