Лукашенко – политическое животное: Гордон предупредил об опасности для Украины

Украинский журналист объяснил, почему для украинцев очень важно то, что происходит сейчас в Беларуси и к чему это приведет

Дмитрий Гордон и Александр Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон считает, что происходящее в Беларуси не может не волновать украинцев, поскольку у нас общая граница с этой страной, и для нас важно, "кто находится с той стороны" и не окажутся ли там россияне.

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Об этом он заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

"Нам небезразлично, кто будет с той стороны границы: то ли люди Лукашенко, который подчиняется Путину, то ли вообще россияне. Если сейчас Лукашенко прижмут, ничего другого ему не останется, как окончательно капитулировать перед Путиным и слиться в экстазе Беларуси с Россией", – уверен журналист.

Он добавил, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко не патриот Беларуси или ее государственности, а "политическое животное, у которого абсолютно развит нюх", для него главное – власть.

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Поэтому, когда под давлением санкций Лукашенко уже будет невмоготу, "он скажет Путину: Бери меня – я твой", считает Гордон.

"Тогда на границах Украины будет стоять российская армия еще и с той стороны. И это вообще плохо. Все плохо. Это партия, где нет хороших решений, к сожалению", – подытожил он.

Кроме того, все, что происходит в Беларуси, по мнению Гордона, имеет большое влияние на Россию, и нынешняя ситуация – это сигнал – против власти идти нельзя.

Напомним, 23 мая белорусские ВВС задействовали истребитель для принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки. А затем власти Беларуси попытались свалить все на ХАМАС, но палестинская группировка опровергла их заявления.