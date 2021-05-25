Лукашенко – політична тварина: Гордон попередив про небезпеку для України

Український журналіст пояснив, чому для українців дуже важливо те, що відбувається нині в Білорусі, і до чого це призведе

Дмитро Гордон і Олександр Лукашенко. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон вважає, що те, що відбувається в Білорусі, не може не хвилювати українців, оскільки у нас спільний кордон із цією країною і для нас важливо, "хто перебуває з того боку" і чи не опиняться там росіяни.

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Про це він заявив у ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

"Нам небайдуже, хто буде з того боку кордону: чи то люди Лукашенка, який підпорядковується Путіну, чи взагалі росіяни. Якщо тепер Лукашенка притиснуть, нічого іншого йому не залишиться, як остаточно капітулювати перед Путіним і злитися в екстазі Білорусі з Росією", – впевнений журналіст.

Він додав, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко – не патріот Білорусі або її державності, а "політична тварина, у якої абсолютно розвинений нюх", для нього головне – влада.

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Тому, коли під тиском санкцій Лукашенку вже буде несила, "він скаже Путіну: Бери мене – я твій", вважає Гордон.

"Тоді на кордонах України буде стояти російська армія ще й з того боку. І це взагалі погано. Усе погано. Це партія, де немає хороших рішень, на жаль", – резюмував він.

Крім того, все, що відбувається в Білорусі, на думку Гордона, має великий вплив на Росію, і нинішня ситуація – це сигнал – проти влади йти не можна.

Нагадаємо, 23 травня білоруські ВПС задіяли винищувач для примусової посадки літака компанії Ryanair у Мінську і затримання колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчини. А потім влада Білорусі спробувала звалити все на ХАМАС, але палестинське угруповання спростувало її заяви.