Лукашенко – нелегитимен: Литва считает Тихановскую законным представителем народа Беларуси

Сейм балтийской республики принял резолюцию по выборам в Беларуси

Парламент Литвы назвал в своей резолюции кандидата на пост президента на выборах в Беларуси Светлану Тихановскую и Координационный совет для передачи власти единственными законными представителями белорусского народа.

Реклама

Постановление поддержали 91 из 141 депутатов Сейма. Среди авторов документа — министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.

В документе говорится, что любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, называются преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией со стороны международного сообщества.

В принятой резолюции депутаты призывают международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определить политическое будущее страны.

В тренде Миротворцы на Донбассе: ловушка Кремля или модернизация Минских договоренностей

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Евросоюз должен выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию.

Реклама

Также напомним, что Литва — одна из трех балтийских стран, которые 31 августа ввели персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 других высокопоставленных белорусских чиновников.

Больше о происходящем в Беларуси – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама