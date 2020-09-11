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Лукашенко – нелегитимен: Литва считает Тихановскую законным представителем народа Беларуси

11 сентября, 02:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сейм балтийской республики принял резолюцию по выборам в Беларуси

Парламент Литвы назвал в своей резолюции кандидата на пост президента на выборах в Беларуси Светлану Тихановскую и Координационный совет для передачи власти единственными законными представителями белорусского народа.

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Постановление поддержали 91 из 141 депутатов Сейма. Среди авторов документа — министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.

В документе говорится, что любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, называются преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией со стороны международного сообщества.

В принятой резолюции депутаты призывают международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определить политическое будущее страны.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Евросоюз должен выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию.

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Также напомним, что Литва — одна из трех балтийских стран, которые 31 августа ввели персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 других высокопоставленных белорусских чиновников.

Больше о происходящем в Беларуси – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Литва Беларусь сейм Александр Лукашенко Светлана Тихановская

Источники: Сегодня , Радио Свобода

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