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Туск предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию

9 сентября, 18:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белорусскую оппозиционерку поддерживает Запад

Бывший президент европейского совета Дональд Туск считает, что Евросоюз должен выдвинуть белорусскую оппозиционерку и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию.

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Об этом он написал в Twitter.

Также он предлагает номинировать и ее мужа, которого Лукашенко бросил в тюрьму.

"Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановську и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, привлеченным к этому одному из самых мирных движений за много лет", – написал бывший еврочиновник.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее экс-кандидату в президенты Беларуси пришлось покинуть страну, и она выехала в Литву. Уже оттуда она продолжает "вдохновлять" белорусов на мирные протесты против действующей власти. Недавно Тихановская называла свою главную задачу на посту временного президента Беларуси, если она таковым станет. Также она говорила, что готова к диалогу с Россией.

А сегодня она записала очередное видеообращение, но на этот раз к россиянам. Оппозиционерка призвала соседей не верить российской пропаганде, которая пытается максимально исказить происходящее в Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Дональд Туск Нобелевская премия Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

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