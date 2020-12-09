Українська
$ 28,08
34,05
  1. Новости политики

Лидеры ЕС приняли новое решение по санкциям против России из-за Украины

9 декабря, 18:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Стало известно, чем будут заниматься главы стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе

На саммите Европейского совета, который состоится 10-11 декабря в Брюсселе, президенты и премьер-министры стран-членов ЕС продлят "украинские" санкции против России.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне заседания представитель ЕС анонимно предоставил СМИ повестку дня предстоящей встречи, в которой было указано обсуждение выполнения Россией Минских соглашений по урегулированию на Донбассе и продление санкций.

"Мы намерены, как обычно, обсудить состояние выполнения Минских договоренностей, и потом, если нужно, мы продолжим с продлением санкций", – заявил он.

Евросоюз ввел секторальные санкции против России в 2014 году после начала оккупации Крымского полуострова и агрессии на Донбассе и с тех пор продлевал их каждые полгода.

Реклама

В дальнейшем постановление должен принять Совет ЕС, а в силу после оно вступит после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

В тренде
Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

Напомним, что в июне Совет Евросоюза продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма. Они запрещают европейским компаниям инвестировать в полуостров и импортировать с него товары.

Также сообщалось, что из-за срыва Владимиром Путин договоренностей, которые были заключены на "нормандском саммите" в Париже, США и ЕС могут усилить свои санкции против Кремля.

А новой санкционной политике Украины смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

санкции санкции против России Европейский Совет минские соглашения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной – Гройсман
Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной – ГройсманПолитика
Янукович хочет выступить на суде в Украине по видео
Янукович хочет выступить на суде в Украине по видеоПолитика
Россия нервно отреагировала на резолюцию ООН по Крыму
Россия нервно отреагировала на резолюцию ООН по КрымуПолитика
"Беспрецедентный случай": в ОПУ подвели итог парижским договоренностям по ДонбассуПолитика
В Кремле назвали условие для новой встречи Зеленского и Путина
В Кремле назвали условие для новой встречи Зеленского и ПутинаПолитика
Суд разрешил задержать российского адмирала за атаку на украинские корабли в Черном море
Суд разрешил задержать российского адмирала за атаку на украинские корабли в Черном мореПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять