Лидеры ЕС приняли новое решение по санкциям против России из-за Украины

Стало известно, чем будут заниматься главы стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе

На саммите Европейского совета, который состоится 10-11 декабря в Брюсселе, президенты и премьер-министры стран-членов ЕС продлят "украинские" санкции против России.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне заседания представитель ЕС анонимно предоставил СМИ повестку дня предстоящей встречи, в которой было указано обсуждение выполнения Россией Минских соглашений по урегулированию на Донбассе и продление санкций.

"Мы намерены, как обычно, обсудить состояние выполнения Минских договоренностей, и потом, если нужно, мы продолжим с продлением санкций", – заявил он.

Евросоюз ввел секторальные санкции против России в 2014 году после начала оккупации Крымского полуострова и агрессии на Донбассе и с тех пор продлевал их каждые полгода.

Реклама

В дальнейшем постановление должен принять Совет ЕС, а в силу после оно вступит после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

В тренде Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

Напомним, что в июне Совет Евросоюза продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма. Они запрещают европейским компаниям инвестировать в полуостров и импортировать с него товары.

Также сообщалось, что из-за срыва Владимиром Путин договоренностей, которые были заключены на "нормандском саммите" в Париже, США и ЕС могут усилить свои санкции против Кремля.

А новой санкционной политике Украины смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама