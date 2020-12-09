Лидеры ЕС приняли новое решение по санкциям против России из-за Украины

На саммите Европейского совета, который состоится 10-11 декабря в Брюсселе, президенты и премьер-министры стран-членов ЕС продлят "украинские" санкции против России.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Накануне заседания представитель ЕС анонимно предоставил СМИ повестку дня предстоящей встречи, в которой было указано обсуждение выполнения Россией Минских соглашений по урегулированию на Донбассе и продление санкций.
"Мы намерены, как обычно, обсудить состояние выполнения Минских договоренностей, и потом, если нужно, мы продолжим с продлением санкций", – заявил он.
Евросоюз ввел секторальные санкции против России в 2014 году после начала оккупации Крымского полуострова и агрессии на Донбассе и с тех пор продлевал их каждые полгода.
В дальнейшем постановление должен принять Совет ЕС, а в силу после оно вступит после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.
Напомним, что в июне Совет Евросоюза продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма. Они запрещают европейским компаниям инвестировать в полуостров и импортировать с него товары.
Также сообщалось, что из-за срыва Владимиром Путин договоренностей, которые были заключены на "нормандском саммите" в Париже, США и ЕС могут усилить свои санкции против Кремля.
А новой санкционной политике Украины смотрите в видеосюжете "Сегодня":
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