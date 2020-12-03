Путин не выполнил договоренности с Зеленским: против России могут усилить санкции

США собираются ужесточить санкции против России, а Европейский Союз автоматически продлит уже существующие, но на этом может не остановиться. А все из-за того, что Москва не выполнила договоренности с Украиной, достигнутые на парижском саммите "Нормандской четверки" год назад.

Реклама

Об этом сказал на пресс-конференции советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, с приходом к власти избранного президента США Джо Байдена Россию могут наказать более жесткими санкциями.

"В будущей администрации Байдена много кто говорит неформально, что на Россию будут наложены санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, ломают. Много кто говорит, что на каждую гибель нашего солдата надо открывать огонь артиллерии", – сказал Арестович.

В тренде Кулеба о скандале с гимном Венгрии на Закарпатье: Никто не может быть выше закона

Советник главы ОПУ также отметил, что 10 декабря состоится заседание на уровне глав государств ЕС, в ходе которого санкции против РФ будут продлены автоматически. Более того, санкции могут быть даже усилены из-за демарша Москвы по выполнению парижских договоренностей.

Реклама

"Россия в который раз показала, что она государство, которое не выполняет международные договоренности на высшем уровне. Путин вообще-то подписался под этими договоренностями в Париже. И кто не выполнил? Президент Зеленский дал год на выполнение. Кто виноват? Россияне", – подчеркнул Арестович.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся "нормандский саммит", в котором лидеры Украины, Франции, Германии и России достигли договоренности и приняли соответствующее коммюнике. Из всех договоренностей удалось только провести обмен пленными. Также важно отметить, что, согласно документу, Россия должна была прекратить огонь на фронте до конца 2019 года, но это так и не произошло. Нынешнее перемирие было заключено аж в конце июля 2020-го, которое боевики тоже нарушают.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама