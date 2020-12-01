Кулеба о скандале с гимном Венгрии на Закарпатье: Никто не может быть выше закона

К ситуации со скандалом на Закарпатье, разразившимся после исполнения гимна Венгрии на заседании местных депутатов, нужно подходить без эмоций.

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в комментарии новостям "Сегодня".

Украинская сторона понимает, что этот вопрос может быть чувствительным для венгерской стороны, но призывает действовать спокойно, взвешенно и опираться на факты, а не на их восприятие.

По его словам, в данном случае речь идет об уголовном процессе, связанном с конкретными лицами.

"Ни в коем случае не выдвигаются какие-то подозрения венгерской громаде в общем или ее части. Украинцы венгерского происхождения являются такой же составляющей украинского общества, как и другие граждане, но никто не может быть выше закона. Каждый гражданин должен соблюдать законодательство. Если человек закон нарушил – то он должен понести ответственность. Если нет – то он сможет защитить себя и доказать свою невиновность", – подчеркнул украинский дипломат.

Кулеба рассказал, как отечественный МИД отреагировал на вызов посла Украины в Венгрии для дачи пояснений.

"Мы вызвали посла Венгрии в МИД Украины, указали на недопустимость, когда в одной из громад Закарпатской области члены вновь избранного местного совета пели государственный гимн Венгрии, призвали венгерскую сторону уважать действия правоохранительных органов Украины, и довели нецелесообразность разжигания в этом случае каких-то эмоций, а также ту позицию, (которую я уже озвучил), что действия правоохранительных органов не направлены против венгров украинского происхождения. Речь идет исключительно об уголовном деле, которое касается конкретного лица", – говорит глава внешнеполитического ведомства.

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Коснувшись темы консультации, чтобы Будапешт не блокировал в дальнейшем работу по достижению для членства Украины в НАТО, Кулеба напомнил, что позиция Венгрии по этому поводу очень четкая и неоднократно озвучивалась:

"Венгрия снимет свое вето исключительно после урегулирования комплекса вопросов, связанного с Законом об образовании, принятом Верховной Радой в 2017 году. Я уверен, что это решение, которое будет отвечать интересам Украины, оно возможно. И я убежден, что в конце концов, когда непосредственно вопрос дойдет до членства Украины в НАТО, Венгрия проголосует "за".

Напомним, скандал с исполнением гимна Венгрии на заседании Сюртовской ОТГ Закарпатской области удивил Общество венгерской культуры Закарпатья. Там заявили, что венгерский гимн – молитва к богу, а Партия венгров Украины – христианская партия.

Также напомним, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские власти будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые прикидываются патриотами и несут угрозу обществу, угрожая гражданам Украины венгерского происхождения.

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