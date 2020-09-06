Одиночные провокации не сорвут перемирие: в Офисе президента дали оценку действиям боевиков

Одиночный обстрел со стороны боевиков не станет причиной срыва режима прекращения огня. Об этом сообщается на сайте Офиса президента по результатам совещания, в котором приняли участие руководство украинской делегации в ТКГ, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

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Сегодня боевики совершили обстрел из гранатомета, вследствие которого был ранен украинские военный. Украинская сторона не будет открывать ответный огонь.

"Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть, украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе", – отмечается в заявлении.

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Также на совещании обсудили заявление главаря донецких боевиков Дениса Пушилина, который грозился обстрелом якобы из-за того, что украинские военные строят свои фортификации вопреки договоренностям. Нарушений с украинской стороны не зафиксировано.

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"В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 о мерах по усилению режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина внимательно следит за выполнением договоренностей. По результатам встречи Кравчук обратился к спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Напомним, главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил 5 сентября, что отдал приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ – читайте все, что известно об "ультиматуме" и реакции Украины.

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