Кто не достоин быть депутатом: результаты последнего опроса сайта "Сегодня"

Многие украинцы с недоверием относятся к кандидатам в депутаты. Многие из политиков, имея "пятна" в биографии, не предоставляют избирателям полной информации. Но украинское законодательство не предусматривает запрета на выдвижение в кандидаты людям, которые имеют "мелкие грешки", как то задолженность по алиментам, или частую смену политических убеждений.
Сайт "Сегодня" провел блиц-опрос, дабы выяснить мнение читателей, по поводу запрета баллотироваться на выборах в депутаты любого уровня. Мы предложили читателям семь вариантов ответов. И вот что получилось.
Против кого народ
Вопрос, заданный читателям, звучал так:
"КОМУ ИЗ ПОЛИТИКОВ СТОИЛО БЫ ЗАПРЕТИТЬ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ВЫБОРАХ?"
Больше всего среди проголосовавших за отдельные недостатки кандидата уверены: повторно нельзя выбирать тех, кто не выполнил предвыборных обещаний.
В целом ответы распределились следующим образом:
- Не выполнил предвыборных обещаний – 20,58%.
- Сменил несколько партий – 16,31%.
- Имеет судимость (в т.ч. погашенную или снятую) – 13,17%.
- Не платит алименты – 8,66%.
- Замешан в секс-скандал – 7,90%
- Был чиновником при Януковиче – 6,02%
Однако27,35% проголосовавших уверены: даже один из перечисленных выше грехов не дает права претендовать на депутатский мандат.
Прокомментировать результаты "голоса народа" мы попросили экспертов.
Новые политики не всегда лучше старых
По мнению политических экспертов, даже если вдруг законодательно введут запреты баллотироваться тем, кто подпадает под критерии нашего опроса, такие ограничения будут признаны неконституционными как нарушающие права человека. Но порой "табу на выборы" может оказаться даже более вредным, чем избрание депутатов с не совсем безупречной биографией.
В этом уверен политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Прежде всего эксперт отметил, что по результатам опроса у проголосовавших нет единого четко выраженного мнения: кому из кандидатов в депутаты не стоит доверять. Даже за весь перечень запретов выступил лишь каждый четвертый.
По оценке Владимира Фесенко, среди политиков с 15-20-летним стажем минимум половина меняли свою партийную принадлежность. Многие по объективным причинам – партия прекратила существование. Главное – не менять свои убеждения, уверен политолог. Не должно быть основанием для запрета и пребывание на госслужбе во времена "злочинной влады". Ибо это, во-первых, противоречит демократическим свободам, на что Украине указали ее европейские партнеры. Во-вторых – не запятнавшие себя профессионалы оказались не у дел, а государство от этого пострадало.
Что касается остальных предлагаемых запретов, то Владимир Фесенко согласился: тот, кто не платит алименты своим детям либо отличается моральной распущенностью – человек непорядочный и во власти ему не место. Увы, за это проголосовали немногие.
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Вадим Карасев: Люди выступают против морально ущербных
Политолог Вадим Карасев назвал результаты опроса "демократией недоверия". Люди голосуют, но доверия к элитам нет, так как многие "борцы с коррупцией", став депутатами, сами быстро превращаются в коррупционеров.
В отличие от Владимира Фесенко, Вадим Карасев признает: люди правы, не доверяя кандидатам-перебежчикам. По мнению Карасева, у таких "летунов" нет системных и устойчивых взглядов на политику, свое участие в политике они видят не как работу на общее благо, а как работу на свой карман. Не имеет морального права быть депутатом и судимый за уголовные или экономические преступления, неплательщик алиментов, "бабник".
Вадим Карасев
Политолог, директор "Института глобальных стратегий"
"У многих возникает чувство бессилия и злобы, люди видят, что их обманули и, высказывая пожелания подобных запретов, хотят наказать нечистоплотных депутатов. В отличие от Украины, на Западе, чтобы стать депутатом парламента, нужно начать с работы в местном совете, постепенно поднимаясь по карьерной политической лестнице. А у нас в парламент порой попадают со студенческой скамьи. Молодой человек не готов к таким вызовам, он теряет опору под ногами. Мне нравится это желание украинцев: руководить страной должны лучшие, с высокими моральными качествами, без "червоточины".
Семен Глузман: Не более 25% населения понимают происходящее
Известный украинский врач, исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман обратил внимание, что итоги опроса подтвердили расчеты социологов: в демократическом обществе не более 25% населения понимают или пытаются понять происходящее, остальные являются ведомыми.
Также Семен Глузман согласен, что неправильно не пускать на выборы людей, до 2013 года работавших в органах власти. По его мнению, это подтверждается и низким процентом проголосовавших за запрет экс-чиновникам баллотироваться в депутаты.
Семен Глузман
Психиатр, исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины
"При этом 16% понимают, что перебежчики из одной партии в другую – это люди без убеждений. Что касается осужденных – в царской России, в состав которой входила и Украина, человек с уголовным прошлым не мог быть членом Государственной думы. Даже если был осужден несправедливо. Что касается неплательщиков алиментов – если он не платит от бедности, то что ему делать во власти? Не платит потому что негодяй, то тем более, что ему делать во власти? Не должно там быть и замешанных в секс-скандалах. Жаль, что против них проголосовало так мало респондентов".
Власти также озвучили свою позицию по вопросам голосования не только на участках, но и удаленно с помощью электронного голосования. Подробнее смотрите в сюжете
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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Владимир Фесенко
политолог
"Одно из популярных мнений: не выполнил предыдущих обещаний, когда был депутатом – не баллотируйся снова. Но тогда почти всех действующих политиков нельзя допускать к выборам. А новые не всегда лучше старых в плане профессионализма и моральных качеств. Когда у избирателей возникает запрос на обновления – запреты не нужны, люди сами голосуют за новые лица"