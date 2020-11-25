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КСУ ждет экспертиза: Зеленский обратился с просьбой в Венецианскую комиссию

25 ноября, 17:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Решение КСУ привело к серьезному конституционному кризису в Украине

Президент Владимир Зеленский попросил Венецианскую комиссию провести экспертизу антикоррупционного законодательства после решения Конституционного суда. Глава государства написал главе "венецианки" Джанни Букиккио соответствующее письмо.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По его словам, решение КСУ привело к серьезному конституционному кризису в Украине.

"Украинская власть решительно настроена к его решению и восстановлению законодательных механизмов предотвращения коррупции", – сказал он.

В своем письме Зеленский попросил Букиккио, чтобы Венецианская комиссия дала свое заключение принятому Конституционным судом решению, в частности:

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  • не было ли у судей конфликта интересов при принятии такого решения;
  • были ли соблюдены судом процедуры рассмотрения дела и принятия решения;
  • обосновано ли решение КСУ и были ли соблюдены границы конституционного представления.
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Президент призвал дать заключение "венецианки" по процедуре ускоренного рассмотрения, поскольку Украине нужно как можно скорее найти решение по выходу из конституционного кризиса.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В ответ президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Президент считает, что если не восстановить доверие общества к КС, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Также он напомнил об угрозе безвизовому режиму Украины с Евросоюзом и поддержке со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других партнеров. В то же время в КСУ объяснили, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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КСУ венецианская комиссия Владимир Зеленский Конституционный суд

Источник: Сегодня

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