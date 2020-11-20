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Зеленский попросил экспертизу Венецианской комиссии в "вопросе КСУ"

20 ноября, 17:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства уже второй раз в этом месяце созванивается с Джанни Букиккио

Президент Владимир Зеленский снова провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Они обсудили пути выхода Украины из конституционного кризиса.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Украинский лидер попросил "венецианку" помочь Украине с экспертизой вопросов, каким образом избежать вреда для антикоррупционной инфраструктуры из-за решения Конституционного суда.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса", – сказал Зеленский.

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В свою очередь Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должны базироваться на верховенстве права.

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Президент Украины и глава Венецианской комиссии обсудили вопрос наработки законопроектов, которые восстановят наказание за недостоверное декларирование, возвращение прежних контролирующих функций Нацагентству по предотвращению коррупции. Также собеседники обсудили будущую судебную реформу в Украине. Они согласились, что комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку "венецианки" и GRECO всех наработок.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 ноября Зеленский провел онлайн-встречу с послами G7. Он пообещал "Большой семерке" решить "вопрос КСУ" до Нового года и объяснил, как планирует выходить из конституционного кризиса.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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КСУ венецианская комиссия Владимир Зеленский Конституционный суд Букиккио

Источник: Сегодня

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