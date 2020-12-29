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КСУ анонсировал специальное заседание из-за отстранения Тупицкого

29 декабря, 23:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Конституционном Суде заявили, что президент не может увольнять их судей

Конституционный Суд намерен созвать специальное заседание по поводу отстранения от должности на два месяца указом президента его главы Александра Тупицкого.

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Об этом говорится на сайте КСУ.

В КСУ, сославшись на статью 154 УПК Украины, заявили, что "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством".

В то же время независимость судей Конституционного Суда обеспечивается, в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий и решение об их увольнении "принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании".

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"Никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него (Конституционного Суда. – Ред.)", - говорится в заявлении.

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Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

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