КСУ анонсировал специальное заседание из-за отстранения Тупицкого

Конституционный Суд намерен созвать специальное заседание по поводу отстранения от должности на два месяца указом президента его главы Александра Тупицкого.
Об этом говорится на сайте КСУ.
В КСУ, сославшись на статью 154 УПК Украины, заявили, что "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством".
В то же время независимость судей Конституционного Суда обеспечивается, в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий и решение об их увольнении "принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании".
"Никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него (Конституционного Суда. – Ред.)", - говорится в заявлении.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
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