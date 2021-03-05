Кравчук резко высказался о роли РФ в вступлении Украины в НАТО

У Украины есть только один путь защитить землю от российского агрессора

Мнение России по поводу вопроса Украины в НАТО не играет никакой роли.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, на сегодняшний день Украина защищает свою землю от российского агрессора.

"Недавно слышал интервью Генсека НАТО: помимо всего прочего он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет — будут 29 членов НАТО и никакого значения мнение России здесь не играет роли", – сказал Кравчук.

Он отметил, что у Украины есть только один путь защитить свою возможность строить независимое государство – стать членом НАТО.

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"Где кто был, где когда говорил — это уже история и ее прилепить до сегодняшнего дня можно только искусственно, или для того только, чтобы отвлечь нашу цель, нашу цель от главного — стать членом НАТО. Работать, выполнять то, что предусмотрено, выполнять план НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины", – подвел итоги Кравчук.

Ранее мы писали, что Украина надеется на поддержку Соединенных Штатов в скорейшем продвижении к членству в НАТО.

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