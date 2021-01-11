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Космические тарифы на коммуналку: Ляшко обратился к власти

11 января, 13:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцы в шоке от повышения тарифов и продолжают протестовать

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призывает власть отреагировать на ситуацию с повышением тарифов для украинцев.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Власть, которая обещала слышать людей, обязана немедленно отреагировать на массовые протесты людей, спровоцированные космическими тарифами", – написал он.

При этом политик считает, что рост цен на коммуналку – это не рынок, а злоупотребления облгазов.

"Также мы требуем от правительства немедленно запретить импорт в Украину российского/белорусского электричества, на котором зарабатывают только связанные с властью мародеры", – отметил Ляшко.

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Он подчеркнул, что это чревато "убийством" национального производства и сотнями тысяч новых безработных.

"Надо быть или клиническими идиотами, или злейшими врагами, чтобы совершать такие преступления против украинцев в ​​такие тяжелые времена", – добавил Ляшко.

Напомним, в Украине подорожал газ. Еще летом за газ украинцы платили едва ли не вдвое меньше, чем этой зимой. Сайт "Сегодня" разбирался, кому, на сколько и почему повысили тариф.

Кроме того, с 1 января выросли и тарифы на холодную воду. Суммы в платежках в разных городах будут отличаться.

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тарифы коммуналка коммунальные услуги Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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