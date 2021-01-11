Космічні тарифи на комуналку: Ляшко звернувся до влади

Українці у шоці від підвищення тарифів і продовжують протестувати

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко закликає владу відреагувати на ситуацію з підвищенням тарифів для українців.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Влада, яка обіцяла чути людей, зобов'язана негайно відреагувати на масові протести людей, спровоковані космічними тарифами", – написав він.

При цьому політик вважає, що зростання цін на комуналку – це не ринок, а зловживання облгазів.

"Також ми вимагаємо від уряду негайно заборонити імпорт в Україну російської/білоруської електрики, на якій заробляють тільки пов'язані з владою мародери", – зазначив Ляшко.

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Він підкреслив, що це загрожує "вбивством" національного виробництва і сотнями тисяч нових безробітних.

"Треба бути або клінічними ідіотами, або найлютішими ворогами, щоб робити такі злочини проти українців в такі важкі часи", – додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні подорожчав газ. Ще влітку за газ українці платили чи не вдвічі менше, ніж цієї зими. Сайт "Сьогодні" розбирався, кому, на скільки і чому підвищили тариф.

Крім того, з 1 січня зросли і тарифи на холодну воду. Суми в платіжках в різних містах будуть відрізнятися.

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