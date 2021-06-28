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Конституции Украины – 25. Зеленский поздравил с праздником

28 июня 2021 10:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент назвал Основной закон молодым, но зрелым и мудрым, а также демократичным и человекоцентрическим

В День Конституции президент Украины Владимир Зеленский назвал документ символом Украины, ее истории и независимости, а также демократичным и человекоцентрическим.

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Об этом глава государства написал 28 июня в своем Twitter.

"Конституции Украины – 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократична и человекоцентрическая, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция – символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником!" – пишет президент.

Напомним, что также в этот день Украину и украинцев поздравила с праздником поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Она заверила, что Америка продолжит сотрудничать с Украиной "для достижения ее евроатлантических устремлений и построения безопасного, демократического и процветающего будущего".

Но День Конституции – не единственный способ сделать свое лето насыщеннее и ярче. Для этого вы можете воспользоваться нашим календарем летних лайфхаков.

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А вы знали, что Конституция Украины считается одной из самых совершенных в Европе? Смотрите больше об этом в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме День Конституции

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