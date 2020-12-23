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"Конечно же, я где-то что-то совершал": Добкин попросил прощения у Кернеса

23 декабря, 12:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший соратник Кернеса признал, что были в их отношениях моменты, за которые стоило бы извиниться

Народный депутат VIII созыва Михаил Добкин побывал на церемонии прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Он отметил, что, к сожалению, не успел при жизни попросить у него прощения.

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Политик напомнил, что Кернес много сделал для Харькова – строил храмы, ремонтировал улицы, и Добкин уверен, что команда мэра продолжит успешно управлять хозяйством города.

"Дела говорят больше, чем слова", – сказал он.

Экс-нардеп признается, что были в его отношениях с Кернесом моменты, за которые стоило бы извиниться.

"Я православный человек, и когда кто-то уходит из близких, из тех людей, с которыми ты имел отношения... Конечно же, я где-то что-то совершал, что требовало извинения. Я не смог извиниться при жизни и занялся этим после смерти (Кернеса). Я думаю, он меня простил, надеюсь, что простил", – добавил Добкин.

Как сообщали новости "Сегодня", в Харьков сегодня приехал и мэр Киева Виталий Кличко. Он также рассказал об отношении к Кернесу. Кличко отметил, что мэр Харькова был одним из самых опытных градоначальников.

Смотрите также наш онлайн о похоронах Кернеса в Харькове.

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Харьков Михаил Добкин геннадий кернес

Источник: Сегодня

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