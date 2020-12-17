"Харьков осиротел": реакция Добкина на смерть Кернеса

Народный депутат VIII созыва Михаил Добкин заявил, что после смерти Геннадия Кернеса Харьков осиротел и теперь город сложно ассоциировать без своего многолетнего мэра. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24"

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В первую очередь он выразил соболезнование в связи с кончиной Кернеса.

"С уходом Кернеса Харьков осиротел. Он с 2006 года участвовал в возрождении первой столицы Украины и сегодня воспринимать Харьков без связки с Кернесом не привычно, и горько, и пока еще больно. Должно пройти какое-то время, чтобы свыкнуться с этой мыслью", – сказал Добкин.

Отметим, что Кернес победил на последних мэрских выборах, но в связи с его кончиной в Харькове снова будут выбирать мэра. Экс-нардеп рассказал, будет ли он баллотироваться в мэры.

"Сердце Кернеса остановилось сегодня ночью. Было бы верхом кощунства говорить о том, кто будет участвовать в выборах. Сначала нужно отдать все почести человеку, который сделал очень много для Харькова. Провести его, а потом, через время, харьковчане сделают свой выбор", – добавил Добкин.

Он также рассказал, чем Кернес запомнился харьковчанам, пока возглавлял город.

"Он был новатор во многом, человек, который делал вещи не просто новые, а такие, на которые никто не решался", – резюмировал Добкин.

Как сообщали новости "Сегодня", на смерть Кернеса отреагировал и его сын Родион Гайсинский.

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