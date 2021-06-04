Кому нужен закон об олигархах? Скандал в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера"

Герасимов спросил у Данилова, чья подпись вводит в действие решение СНБО, на что тот попросил не кричать

Артур Герасимов и Алексей Данилов. Коллаж: "Сегодня"

Во время эфира ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что закон об олигархах направлен на одного человека, а окончательное решение принимает президент Владимир Зеленский.

"Потому что он (закон об олигархах – Ред.) не для этого прописан. Он прописан совершенно для других вещей, – чтобы бороться с главным оппозиционным лидером страны", – сказал Герасимов.

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В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов возразил ему.

"Немного странно слышать с уст народного депутата насчет членов СНБО. Во-первых, это коллегиальный орган, в нем 23 человека сейчас", – ответил Данилов.

По его словам, кроме президента, туда входят глава Верховной Рады, глава Нацбанка, премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, министр обороны, глава Службы внешней разведки, также почти все вице-премьер-министры.

"Круг лиц, которые входят в СНБО, они представляют все без исключения органы, которые на сегодняшний день есть в нашей стране. В том числе и Верховную Раду. И когда вы говорите, что якобы у Владимира Александровича (Зеленского – Ред.) есть желание узурпировать власть, ему это абсолютно не нужно", – сказал Данилов.

Герасимов спросил у Данилова, чья подпись вводит в действие решение СНБО, на что тот ответил: "Слушайте, что вы так кричите, вы можете спокойно? Я выступаю, вы перебиваете, начинаете какие-то вопросы задавать. Вежливо ведите себя и все будет хорошо, коллеги".

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Ранее глава СНБО Алексей Данилов рассказал о законе по деолигархизации.