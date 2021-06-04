Кому потрібен закон про олігархів? Скандал в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера"

Герасимов запитав у Данілова, чий підпис вводить в дію рішення РНБО, на що той попросив не кричати

Під час ефіру ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" співголова фракції партії "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив, що закон про олігархів спрямований на одну людину, а остаточне рішення ухваляє президент Володимир Зеленський.

"Тому що він (закон про олігархів – Ред.) не для цього прописаний. Він прописаний абсолютно для інших речей, – щоб боротися з головним опозиційним лідером країни", – сказав Герасимов.

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Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заперечив йому.

"Трохи дивно чути з вуст народного депутата щодо членів РНБО. По-перше, це колегіальний орган, в ньому 23 людини зараз", – відповів Данілов.

За його словами, крім президента, туди входять глава Верховної Ради, глава Нацбанку, прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр оборони, голова Служби зовнішньої розвідки, також майже всі віце-прем'єр-міністри.

"Коло осіб, які входять в РНБО, вони представляють всі без винятку органи, які на станом на сьогодні є в нашій країні. Також і у Верховній Раді. І коли ви говорите, що нібито у Володимира Олександровича (Зеленського – Ред.) є бажання узурпувати владу, йому це абсолютно не потрібно", – сказав Данілов.

Герасимов запитав у Данілова, чий підпис вводить в дію рішення РНБО, на що той відповів: "Слухайте, що ви так кричите, ви можете спокійно? Я виступаю, ви перебиває, починаєте якісь питання задавати. Чемно поводьтеся і все буде добре, колеги".

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Раніше глава РНБО Олексій Данілов розповів про закон по деолігархізації.