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Комитет Рады отменил важное заседание по Донбассу: стала известна причина

9 сентября, 12:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты не могут проводить заседания онлайн, поскольку озвучивается секретная информация

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был сегодня провести заседание касательно срыва перемирия на Донбассе и убийства украинского военного, однако его перенесли из-за коронавируса.

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Об этом сообщил "РБК-Украина" член комитета Федор Вениславский.

Он рассказал, что COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников аппарата, поэтому члены комитета перешли на самоизоляцию. В то же время проводить заседание онлайн невозможно, поскольку там озвучивается информация с грифом "секретно".

Отмечается, что сегодня на комитете планировалось обсуждение обострения ситуации на Донбассе, а именно нарушение перемирия боевиками и гибель украинского военного. Депутаты должны были заслушать министра обороны.

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На сайте парламента указано, что запланированные заседания комитета на 9 и 11 сентября отменены из-за режима самоизоляции депутатов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 6 сентября боевики дважды атаковали украинские позиции, тогда погиб военный. Это произошло в районе Причепиловки. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за обстрелов на Донбассе. Он назвал действия поддерживаемых Россией боевиков провокационными и "очевидными попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом". Однако позже стало известно, что российский МИД отложил разговор Кулебы с Лавровым из-за визита российского министра в Сирию.

В свою очередь в Кремле отреагировали на срыв перемирия на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве "обеспокоены" действиями боевиков, а также рассказал, как продвигаются дела по "нормандской встрече".

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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