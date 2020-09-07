Срыв перемирия на Донбассе: в Кремле отреагировали на действия боевиков

У Путина утверждают, что Россия является лишь посредником в переговорах

В Кремле заявили, что "обеспокоены" действиями боевиков, которые сорвали перемирие на Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

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"Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости сохранения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", - сказал Пеcков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль оказывать давление на российских боевиков на Донбассе, чтобы остановить кровопролитие.

На уточняющий вопрос, планируются ли контакты Москвы и Киева в связи с ситуацией на Донбассе, Песков ответил: "Пока это все, что я могу сказать по этому вопросу".

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При этом, добавил Песков, ему не известно, чтобы были согласованы точные даты встречи помощников глав государств "нормандского формата".

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"Знаю, что идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования, но я не знаю, вышли ли на окончательную дату или нет", - сказал Песков.

Напомним, за минувшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один ранен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

Видео: "Украина 24"

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