"Кнопкодавство" за назначение Шкарлета: Венедиктова объяснила проблему следствия

Депутаты напомнили, что пока расследовалось кнопкодавство, доказательства были уничтожены

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование "кнопкодавства" за назначение Сергей Шкарлета министром образования тормозится нынешним Уголовным процессуальным кодексом. Об этом она сказала во время отчета в Верховной Раде.

Реклама

Один из депутатов напомнил генпрокурору, что 17 декабря было совершено уголовное преступление, а Управление госохраны отказало депутатам в предоставлении доказательств "кнопкодавства" – видео с камер стерли через 14 дней.

Венедиктова подтвердила, что действительно есть несколько заявлений о сообщении этого факта и проводится досудебное расследование.

"Когда мы выйдем на определенные результаты – вы это увидите. Вы видите, что процесс досудебного расследования, а потом судебного процесса, в Украине не быстрый. И это потому, что у нас такой Уголовный процессуальный кодекс. Хотите нашей быстрой работы? Давайте изменим УПК. Мы работаем – будут результаты, будем отчитываться", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается усовершенствовать Уголовный процессуальный кодекс в части досудебного расследования. Если закон одобрят окончательно, то сбежавших из Украины подозреваемых смогут судить заочно.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама