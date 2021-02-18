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"Кнопкодавство" за призначення Шкарлета: Венедіктова пояснила проблему слідства

18 лютого, 11:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати нагадали, що поки розслідувалося кнопкодавство, докази були знищені

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування "кнопкодавства" за призначення Сергій Шкарлета міністром освіти гальмується нинішнім Кримінальним процесуальним кодексом. Про це вона сказала під час звіту у Верховній Раді.

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Один з депутатів нагадав генпрокурору, що 17 грудня було скоєно кримінальний злочин, а Управління держохорони відмовило депутатам у наданні доказів "кнопкодавства" – відео з камер стерли через 14 днів.

Венедіктова підтвердила, що дійсно є кілька заяв про повідомленні цього факту і проводиться досудове розслідування.

"Коли ми вийдемо на певні результати – ви це побачите. Ви бачите, що процес досудового розслідування, а потім судового процесу, в Україні не швидкий. І це тому, що у нас такий Кримінальний процесуальний кодекс. Хочете нашої швидкої роботи? Давайте змінимо КПК. Ми працюємо – будуть результати, будемо звітувати", – сказала вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, яким пропонується вдосконалити Кримінальний процесуальний кодекс в частині досудового розслідування. Якщо закон схвалять остаточно, то підозрюваних, що втекли з України, зможуть судити заочно.

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кнопкодавство Ірина Венедиктова Сергій Шкарлет

Джерело: Сьогодні

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