"Кнопкодавство" за призначення Шкарлета: Венедіктова пояснила проблему слідства

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування "кнопкодавства" за призначення Сергій Шкарлета міністром освіти гальмується нинішнім Кримінальним процесуальним кодексом. Про це вона сказала під час звіту у Верховній Раді.
Один з депутатів нагадав генпрокурору, що 17 грудня було скоєно кримінальний злочин, а Управління держохорони відмовило депутатам у наданні доказів "кнопкодавства" – відео з камер стерли через 14 днів.
Венедіктова підтвердила, що дійсно є кілька заяв про повідомленні цього факту і проводиться досудове розслідування.
"Коли ми вийдемо на певні результати – ви це побачите. Ви бачите, що процес досудового розслідування, а потім судового процесу, в Україні не швидкий. І це тому, що у нас такий Кримінальний процесуальний кодекс. Хочете нашої швидкої роботи? Давайте змінимо КПК. Ми працюємо – будуть результати, будемо звітувати", – сказала вона.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, яким пропонується вдосконалити Кримінальний процесуальний кодекс в частині досудового розслідування. Якщо закон схвалять остаточно, то підозрюваних, що втекли з України, зможуть судити заочно.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк