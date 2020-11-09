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Кинотеатры не переживут карантин выходного дня: депутаты обратились к Кабмину

9 ноября, 16:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кравчук считает, что для таких учреждений нужно предусмотреть компенсации

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук раскритиковала идею карантина выходного дня, поскольку особенно от этого пострадают учреждения культуры – театры, музеи, кинотеатры. В связи с этим она вместе с коллегами по комитету ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики выступила с обращением-заявлением к правительству.

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Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти в связи с пандемией, а запрет их работы на выходных – это автоматически минус 50% выручки, следовательно, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги.

"Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия. Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать. Мы так же озабочены ответственными учреждениями общественного питания. Они, несмотря на все усилия по соблюдению карантинных норм, также могут оказаться под угрозой закрытия. Между тем убеждена, что все ночные клубы в нынешних условиях не могут работать", – написала Кравчук.

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Политик вместе с коллегами по комитету просит Кабмин встать на сторону добропорядочных предпринимателей, а также подумать над применением компенсаторных механизмов, которые смогли бы смягчить удар по предпринимателям в сегодняшних условиях.

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Отметим, что правительство и Минздрав пока еще обсуждают новый вид карантина, соответствующее решение обещают объявить в ближайшие дни. В свою очередь президент Владимир Зеленский уверен, что такой карантин поможет избежать жесткого локдауна.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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карантин кинотеатры Евгения Кравчук

Источник: Сегодня

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