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Зеленский прокомментировал идею карантина выходного дня

9 ноября, 15:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сценарий развития эпидемии зимой в Украине ожидается не самый худший

Президент Владимир Зеленский одобряет введение карантина выходного дня, который, по его мнению, должен помочь Украины избежать критической эпидемиологической ситуации и обойтись без локдауна.

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Об этом он сказал во время селекторного совещания на Банковой, передает Офис главы государства.

Он считает, что сценарий развития эпидемии в холодную пору в Украине ожидается не самый худший.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", – сказал Зеленский.

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Президент также поинтересовался, как работает горячая линия по противодействию COVID-19, которая была запущена Минздравом. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 53% обратившихся спрашивали о семейных врачах. В основном вопросы касались: невозможности связаться со своим семейным врачом, касательно отсутствия семейного врача, невозможности отправить мобильную бригаду к больному.

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Отметим, что правительство и Минздрав пока еще обсуждают новый вид карантина, соответствующее решение обещают объявить в ближайшие дни. Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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эпидемия карантин Владимир Зеленский COVID-19

Источник: Сегодня

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