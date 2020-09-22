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Кернес идет на поправку и готовится к выборам в Харькове

22 сентября, 14:39

Игорь Серов , Руслан Ровик

Действующий харьковский градоначальник снова решил баллотироваться

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, идет на поправку и собирается подать свою кандидатуру на выборы городского головы.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Харьковском городском совете.

"Геннадий Адольфович идет на поправку. Кроме того, располагаем информацией, что он намерен баллотироваться в мэры Харькова на предстоящих выборах", - заявили в мэрии.

Напомним, о коронавирусе у харьковского городского головы стало известно 15 сентября. Он уже шесть дней находился на больничном в стабильно тяжелом состоянии. Изначально в мэрии заявляли, что не собирались вывозить Кернеса за границу на лечение. Однако 17 сентября он отправился в Германию. В мэрии рассказывали, что Кернес не хотел покидать Украину, но перелет перенес нормально. Также стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение.

На днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказывал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:

Видео: t.me/pavelfuks
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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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выборы Германия Харьков кернес геннадий кернес местные выборы

Источник: Сегодня

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