Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости политики

Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отца

18 сентября, 23:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Харьковский городской голова недавно заразился коронавирусом

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который улетел в Германию лечиться от коронавируса, значительно улучшилось.

Реклама

Об этом сообщил его сын Родион Гайсинский в Instagram.

"Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу. Спасибо за добрые и теплые слова", – написал он после выхода из клиники "Шарите".

Напомним, о коронавирусе у харьковского городского головы стало известно 15 сентября. Он уже шесть дней находился на больничном в стабильно тяжелом состоянии. Изначально в мэрии заявляли, что не собирались вывозить Кернеса за границу на лечение. Однако 17 сентября он отправился в Германию. В мэрии рассказывали, что Кернес не хотел покидать Украину, но перелет перенес нормально. Также стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение.

В тренде
Должна быть, как Мерри Поппинс: Верещук снова "досталось" за видео с зонтиком

На днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказывал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

Реклама

Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:

Видео: t.me/pavelfuks

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия коронавирус геннадий кернес

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
В сознании, но без гаджетов: в окружении Кернеса рассказали о его состоянии
В сознании, но без гаджетов: в окружении Кернеса рассказали о его состоянииПолитика
Степанов идет на выборы: Шмыгаль прокомментировал
Степанов идет на выборы: Шмыгаль прокомментировалПолитика
"Не хотел покидать Украину": в мэрии Харькова рассказали о состоянии КернесаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять