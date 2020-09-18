Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отца

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который улетел в Германию лечиться от коронавируса, значительно улучшилось.
Об этом сообщил его сын Родион Гайсинский в Instagram.
"Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу. Спасибо за добрые и теплые слова", – написал он после выхода из клиники "Шарите".
Напомним, о коронавирусе у харьковского городского головы стало известно 15 сентября. Он уже шесть дней находился на больничном в стабильно тяжелом состоянии. Изначально в мэрии заявляли, что не собирались вывозить Кернеса за границу на лечение. Однако 17 сентября он отправился в Германию. В мэрии рассказывали, что Кернес не хотел покидать Украину, но перелет перенес нормально. Также стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение.
На днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказывал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.
Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:
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