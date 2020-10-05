Как проверить кандидатов в мэры и депутаты на порядочность – инструкция с видео

Мы собрали пять онлайн-инструментов, которые помогут проверить любого кандидата в мэры и депутаты местного совета

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25 октября мы будем выбирать мэров и депутатов городских, сельских, районных и областных советов.

Мы собрали инструменты, с помощью которых можно самостоятельно проверить кандидата в мэры и депутаты на порядочность.

Как узнать, была ли судимость у кандидата

Все судебные решения публикуются на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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В этом реестре можно найти фамилии кандидатов в депутаты или мэры в судебных решениях. Введите в поле "Поиск по контексту" фамилию человека, которого хотите проверить, и нажмите "Поиск". Сайт выдаст все судебные решения, где он фигурирует.

Как это работает:

Сколько зарабатывает и какой недвижимостью владеет

Проверить доходы кандидата можно, если он раньше был чиновником – уже занимал государственные должности или работал в местном самоуправлении.

Все декларации чиновников размещены в Едином реестре деклараций.

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В базе можно найти информацию о том, сколько кандидат и члены его семьи заработали за прошедший год, какая у них недвижимость и есть ли автомобили, каким бизнесом эти люди владеют, а также имеют ли дорогостоящие предметы роскоши (например, часы, ювелирные изделия, антиквариат).

Напомним, депутаты местных советов не получают зарплату из бюджета, в отличие от народных депутатов в парламенте.

Как это работает:

Кому из депутатов ранее "прислуживал"

На сайте Посіпаки можно проверить, был ли кандидат помощником кого-то из нардепов. Или если кандидат сам народный депутат, то можно посмотреть, какими помощниками он себя окружал.

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База с именами помощников и депутатов позволяет отследить все этапы политической карьеры объектов поиска.

Например, в базе есть помощники, которые переходили от депутата одной политической силы к представителю другой, с противоположными взглядами. А у некоторых депутатов пятьдесят помощников, которые работают якобы на общественных началах.

Как это работает:

Попадался ли кандидат на коррупции

В Украине есть Реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Если кандидат есть в этом реестре, то база выдаст информацию, в каком коррупционном деянии человек обвинялся и какое решение вынес суд.

Часто в реестре может не быть самого решения суда, но будет его номер, по которому можно найти все подробности на сайте Судебного реестра.

Человек, который попался на коррупции, три года не имеет права занимать государственные должности.

Как это работает:

Есть еще один ресурс – каталог Фигуранты антикоррупционных расследований, в котором собраны материалы журналистских расследований, и подобных сведений может не быть в государственной базе.

Есть ли в списке люстрированных

В 2014 году в Украине провели люстрацию. Тогда из органов власти на всех уровнях уволили чиновников, которые занимали руководящие должности в президентство Януковича, были ранее судимы, работали в КГБ, занимали руководящие должности в КПСС или призывали к нарушению территориальной целостности страны.

Всех люстрированных чиновников можно проверить в реестре. В него внесены имена 855 бывших чиновников. Эти люди не могут занимать государственные должности 10 лет.

Как это работает:

Именно от местных властей зависит, есть ли на улицах освещение, как выглядят дороги, каково состояние больниц, школ и детских садов. Те, кого мы выберем, будут решать, на что пойдет большая часть налогов, которые платит каждый из нас. Да, именно большую часть. В ходе децентрализации 75% налогов остается на местах, а 25% направляется в госбюджет.

Местные выборы впервые проводятся в экстремальных условиях эпидемии коронавируса, и правительство в связи с этим ввело карантинные правила на избирательных участках. Кроме паспорта, избирателю нужна маска – ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии при необходимости идентифицировал личность. Отдельно на участке будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра, а на входе проведут температурный скрининг.

Читайте подробнее, как избиратели будут голосовать в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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