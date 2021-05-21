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Как оценили второй год президентства Зеленского: лучшие проекты

21 мая, 09:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Если бы выборы президента провели в ближайшее время, Зеленский снова бы выиграл – опрос украинцев

Владимир Зеленский говорит о "Большой стройке". Фото из открытых источников

Владимир Зеленский говорит о "Большой стройке". Фото из открытых источников

Национальная программа по восстановлению дорог и социальной инфраструктуры стала самой удачной инициативой Владимира Зеленского за два года президентства. "Большая стройка" получила самое большое количество положительных отзывов.

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Такие результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Респондентам предложили оценить инициативы Зеленского в различных сферах.

Самые удачные проекты по версии "Рейтинга":

  • "Большая стройка" – 42%;
  • программа "Государство в смартфоне" – 40%;
  • освобождение пленных и заложников – 38%;
  • укрепление обороноспособности страны – 30%;
  • международная политика – 30%.

Инфографика: "Рейтинг"
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Инфографика: "Рейтинг"

Кроме того, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за него бы проголосовали 30,2% из тех, кто определился. Петр Порошенко отстает более чем вдвое (12,8%). В первую пятерку, кроме него, попали Юрий Бойко (11,9%), Юлия Тимошенко (11,1%) и Игорь Смешко (7,6%).

Инфографика: "Рейтинг"

Инфографика: "Рейтинг"

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Во втором туре Зеленский побеждает всех конкурентов.

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Инфографика: "Рейтинг"

Инфографика: "Рейтинг"

Как проводили исследование:

Опрос провели 16-18 мая с участием 2500 респондентов из всех областей, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность не превышает 2%.

Напомним, в Украине в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" построят 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных дорог.

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