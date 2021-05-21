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Як оцінили другий рік президентства Зеленського: кращі проєкти

21 травня, 09:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Якби вибори президента провели найближчим часом, Зеленський знову би виграв – опитування українців

Національна програма по відновленню доріг та соціальної інфраструктури стала найбільш вдалою ініціативою Володимира Зеленського за два роки президентства. "Велике будівництво" отримало найбільшу кількість позитивних відгуків.

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Такі результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

Респондентам запропонували оцінити ініціативи Зеленського у різних сферах.

Найвдаліші проєкти за версією "Рейтингу":

  • "Велике будівництво" – 42%;
  • програма "Держава в смартфоні" – 40%;
  • звільнення полонених і заручників – 38%;
  • зміцнення обороноздатності країни – 30%;
  • міжнародна політика – 30%.

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Крім того, якби вибори президента відбулися найближчим часом, за нього б проголосували 30,2% з тих, хто визначився. Петро Порошенко відстає більш ніж удвічі (12,8%). У першу п'ятірку, крім нього, потрапили Юрій Бойко (11,9%), Юлія Тимошенко (11,1%) і Ігор Смешко (7,6%).

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У другому турі Зеленський перемагає всіх конкурентів.

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Як проводили дослідження:

Опитування провели 16-18 травня за участю 2500 респондентів із усіх областей, окрім окупованих територій Криму і Донбасу. Похибка не перевищує 2%.

Нагадаємо, в Україні в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" побудують 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. км місцевих доріг.

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