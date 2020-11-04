"Мне Вову уже жалко". 10 тезисов из интервью Андрея Богдана

Мы скатываемся в ситуацию хуже той, что была во времена Ющенко, считает экс-глава Офиса президента

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал развернутое интервью о политической и экономической ситуации в Украине.

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Сайт "Сегодня" собрал 10 главных тезисов экс-чиновника, которые он озвучил во время общения с журналистами Украинской правды:

Президент Владимир Зеленский не мог не знать, что Конституционный суд Украины намерен отменить наказание за незаконное обогащение. Это решение должны были принять еще несколько недель назад, но "после определенных разговоров оно было перенесено после выборов".

Президентский законопроект о роспуске КСУ политически правильный, но юридически – это называется узурпация власти. Этот документ противоречит Конституции, вряд ли Верховная Рада за него проголосует.

Проигрыш "Слуги народа" на местных выборах – личный провал Владимира Зеленского. Он неправильно построил систему координат избирательного штаба. Этот проигрыш означает снижение легитимности власти, народ не доверяет этой власти.

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Война с Ермаком – это "какая-то сказка". По словам Богдана, он уважает Ермака и благодарен ему. Это человек, который обладает и дипломатическим талантом, и знанием экономики, и знаниями политологии, он непревзойденный оратор и философ. Физиологически он похож на Цицерона, а в своей идеологии – на Фукидида.

Монобольшинство в парламенте существует лишь юридически, фактически его нет. Сформировать коалицию Зеленскому будет очень сложно. Он вряд ли пойдет на объединение с "Европейской солидарностью" или ОПЗЖ.

Когда я был в должности, Верховная Рада работала. Законы принимались такие, которые сейчас никто не может принять. Голоса не надо было собирать, я сам собирал.

Тарифы придется существенно повысить. Это решение отсрочили до "после выборов". Но деваться больше некуда.

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Украине нужно 270 млрд грн, чтобы покрыть дефицит бюджета и выплатить по предыдущим заимствованиям. Пока власть не знает, где взять эти деньги. Минфин не смог выпустить евробонды под приемлемые для себя условия. А включение "печатного станка" приведет к девальвации гривни.

Сегодня власть – это тот, кто имеет доступ к лечению COVID-19. У нас глобальный кризис: 8 тысяч инфицированных в сутки. Украина не смогла должным образом подготовиться к новой волне эпидемии.

Зеленский сейчас не думает про второй срок, он думает, как досидеть первый. Много отложенных проблем, и КСУ – лишь одна из них. Мы скатываемся в ситуацию хуже той, что была во времена Ющенко. По словам Богдана, "мне Вову уже жалко".

Напомним, ранее Андрей Богдан назвал спикера парламента Дмитрия Разумкова одним из кандидатов на пост президента Украины в будущем.

Смотрите также комментарий главы ОПУ Андрея Ермака касательно заявлений Богдана о тайных договоренностях с Россией:

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