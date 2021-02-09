Українська
$ 27,67
33,26
  1. Новости политики

Кабмин снова ослабил карантин: что разрешено

9 февраля, 16:06

Виталий Семченко Виталий Семченко

Правительство разрешило проведение массовых мероприятий

Кабинет министров разрешил проведение массовых мероприятий в период действия карантина.

Реклама

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Речь идет о культурных, публично-научных, образовательных и профессионально-тематических мероприятиях. Однако есть условие: заполненность залов не должна превышать 50%.

Как отмечается, люди могут занимать места таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади никого не было. В случае отсутствия мест количество людей ограничивается из расчета 5 кв. м на одного человека.

В тренде
Усадить Россию за стол переговоров: США и Польшу ждут на Крымской платформе

Отметим, ранее разрешалась работа кинотеатров с ограничением до 50% количества мест, а также проведение массовых мероприятий до 20 человек. Кроме того, принимать посетителей могут музеи и выставки, но на каждого человека должны приходиться не менее 10 кв. м.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", после окончания январского локдауна страна живет в общенациональном карантине с ограничениями "оранжевой зоны" до конца февраля. Однако правительство будет не просто продлевать его, а снова введет адаптивный карантин.

Подробнее о запретах и правилах адаптивного карантина – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин коронавирус Кабинет министров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на слова Зеленского о российской вакцине
У Путина отреагировали на слова Зеленского о российской вакцинеВласть
Яценюк: Закрытие трех телеканалов в Украине разозлило Кремль
Яценюк: Закрытие трех телеканалов в Украине разозлило КремльВласть
Зеленский разрешил пустить в Украину войска НАТО
Зеленский разрешил пустить в Украину войска НАТОВласть
"Украинцы – не кролики": Зеленский "пристыдил" российскую вакцинуВласть
Как записаться на вакцинацию от COVID-19: Зеленский назвал два способа
Как записаться на вакцинацию от COVID-19: Зеленский назвал два способаВласть
Зеленский обсудил поставки вакцины с главой компании Pfizer: детали переговоров
Зеленский обсудил поставки вакцины с главой компании Pfizer: детали переговоровВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять