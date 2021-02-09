Кабмин снова ослабил карантин: что разрешено

Кабинет министров разрешил проведение массовых мероприятий в период действия карантина.

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Об этом сообщается на Правительственном портале.

Речь идет о культурных, публично-научных, образовательных и профессионально-тематических мероприятиях. Однако есть условие: заполненность залов не должна превышать 50%.

Как отмечается, люди могут занимать места таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади никого не было. В случае отсутствия мест количество людей ограничивается из расчета 5 кв. м на одного человека.

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Отметим, ранее разрешалась работа кинотеатров с ограничением до 50% количества мест, а также проведение массовых мероприятий до 20 человек. Кроме того, принимать посетителей могут музеи и выставки, но на каждого человека должны приходиться не менее 10 кв. м.

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Как сообщали новости "Сегодня", после окончания январского локдауна страна живет в общенациональном карантине с ограничениями "оранжевой зоны" до конца февраля. Однако правительство будет не просто продлевать его, а снова введет адаптивный карантин.

Подробнее о запретах и правилах адаптивного карантина – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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