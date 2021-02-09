Кабмін знову послабив карантин: що дозволено

Кабінет міністрів дозволив проведення масових заходів в період дії карантину.

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Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Йдеться про культурні, публічно-наукові, освітні та професійно-тематичні заходи. Однак є умова: заповненість залів не повинна перевищувати 50%.

Як наголошується, люди можуть займати місця таким чином, щоб поряд, спереду і ззаду нікого не було. У разі відсутності місць кількість людей обмежується з розрахунку 5 кв. м на одну людину.

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Відзначимо, раніше дозволялася робота кінотеатрів з обмеженням до 50% кількості місць, а також проведення масових заходів до 20 осіб. Крім того, приймати відвідувачів можуть музеї і виставки, але на кожну людину має припадати не менше 10 кв. м.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", після закінчення січневого локдауну країна живе в загальнонаціональному карантині з обмеженнями "помаранчевої зони" до кінця лютого. Однак уряд не просто продовжуватиме його, а знову введе адаптивний карантин.

Детальніше про заборони і правила адаптивного карантину – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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