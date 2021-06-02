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Кабмин хочет упростить предоставление гражданства россиянам – кто получит паспорт

2 июня, 13:44

Виталий Семченко Виталий Семченко

Речь идет о гражданах РФ, которые подвергались политическим преследованиям, а также иностранцах, принимавших участие в войне на Донбассе в составе ВСУ

Кабмин хочет упростить предоставление гражданства россиянам

Кабмин хочет упростить предоставление гражданства россиянам / Фото: Getty Images

Кабинет Министров планирует утвердить законопроект, упрощающий получение украинского гражданства для россиян.

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Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства.

Речь идет о гражданах РФ, которые подвергались политическим преследованиям, а также иностранцах, принимавших участие в войне на Донбассе в составе ВСУ.

В законопроекте предлагается урегулировать вопрос подачи этими лицами декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины.

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Как сообщалось ранее, Украина планирует разрешить двойное гражданство со странами Европейского Союза, а вот с Россией – нет.

Также мы писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопрос легализации двойного гражданства в стране.

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